Kabloyla elektrik projesi için karar bekleniyor

Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında deniz altından elektrik aktarım kablosu döşenmesi projesi olan Great Sea Interconnector projesinde, Rum-Yunan hükümetleri arasında Pazartesi günü varılan anlaşma sonrasında dün herhangi bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetim Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Başkanlık Sarayı’nda, Başsavcı ve yardımcısının da aralarında bulunduğu birçok yetkiliyle ardı ardına toplantı gerçekleştirdiğini, toplantılar sebebiyle Rum Bakanlar Kurulu’nun dün konuyu ele almaya dahi fırsat bulamadığını ve Bakanlar Kurulu’nun bugün yeniden toplanarak konuyu ele alacaklarını yazdı.

Politis, “Bir Engelden Diğerine ve Ertelemeden Ertelemeye” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, projenin akıbeti ve Yunan hükümetiyle imzalanan, projenin finansmanına ilişkin kararların bugünkü bakanlar kurulu toplantısında alınmasının beklendiğini yazdı.

Proje için taahhüt edilen 125 milyon Euro’luk ek ödeneğin nasıl sağlanacağı konusunun çözüme ulaştırılmaya çalışıldığını belirten gazete, ödeneğin sağlanması için tüketicilerin faturalarına kullanım vergisi yansıtılması ve bu verginin daha sonra vatandaşa, teşvik adı altında iade edilmesi gibi seçeneklerin de gündemde olduğunu da aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Yunanistan’la Elektrik Bağı Konusunda Hükümete Farklı Düşünceler – Anlaştı Ama Tereddüt Ediyor”.

Alithia: “Kabloda Kara Delik – Enerji Uzmanları Projenin Maliyeti Konusunda Uyarıyor”

Haravgi: “Charles Elinas: ‘Projenin Atık Fonu’ndan Finanse Edilmesi Riske Değer”