Kabuaya ve Sineli'ye Otopsi Yapıldı

Lefkoşa'da yaşanan iki ayrı ani ölüm vakası üzerine otopsi işlemleri gerçekleştirildi. 20 yaşındaki Merdi Basua Kabuaya, 4 Şubat 2024 tarihinde ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kabuaya'nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda açıklanacak.

Ayrıca, Lefkoşa’da 05 Şubat 2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozan SİNELİ (E-49)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Her iki ölüm olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.