Kabusun boyutları gözler önüne serildi

Hastanelerin ve cenaze evlerinin içinden gelen görüntüler tüyler ürpertmeye yetiyor. Eski bir yetkiliden gelen son dakika açıklaması ise salgının ne kadar ürkütücü boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Eski genel müdür yardımcısı, hastalığın yayılmaması için 11 milyon insanın feda edildiğini açıkladı. Öte yandan Çin, hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Eski bir hastalık uzmanı, Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altındaki Wuhan şehrinde yaşayan 11 milyon insanı feda ettiğini söyledi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan, Çin'in koronavirüse karşı izlediği politikayı “bir savaşa” benzetti.

Karantina altındaki Hubei eyaletine bağlı Wuhan kent merkezinde 11 milyon ve çevre kasabalarda toplam 49 milyon insan yaşıyor.Bir hayalet kente benzeyen şehirden gelen tüyler ürpertici görüntüler, Çernobil faciasını anımsatıyor.Tamamen karantina altında olan, giriş ve çıkışların kapatıldığı şehirden gelen söylentiler, ceset yığınlarıyla dolu olan krematoryumların 7/24 çalıştığını işaret ediyor.

07/02/2020 10:04