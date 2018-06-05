HABER KIBRIS

Kaçağa geçit yok

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05/06/2018

Kaçağa geçit yok
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde hafta sonu  havaalanı giriş ve çıkışında kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

Bakan ve yetkililer de katıldı

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen araçlar hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Denetimlerde tespit edilecek kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst cezanın uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. Denetimler sırasında Bayandırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Lefkoşa Trafik Devriler Amiri Kutlay Malek’te hazır bulundu.

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TAGS: korsan taksi, haber, kıbrıs
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