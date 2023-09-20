Kaçak 7 zanlı mahkemede!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen 7 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı.Polis, zanlıların 18 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini söyledi. Polis, Baron Basomboli Ramazanı'nin (E-22-İşsiz- Demokratik Kongo) 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 50 gün, Fofie Nyei'inin (E-23-işsiz-

Liberya) 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 830 gün, Victor Lamin_Gray'in (E-25-İşsiz- Liberya) 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren 60 gün, Bronly Babunga Talamaku'un (E-30-İşsiz-Nijerya) 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren 662 gün, Olatunji Sharapha Yusuff'un (E34-İşsiz-Nijerya) 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren 294 gün ve Stanley Mapiye’nin (E-29-İşsiz-Zimbabve) 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının tespit edilerek suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine izin verdi.

(Kamalı Haber)