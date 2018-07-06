Kaçak avcılar aslanlara yem oldu

Bölge korucularının ifade ettiğine göre, iki veya üç avcı kaçak gergedan avı için girdikleri doğal koruma alanında aslanlar tarafından öldürüldükten sonra yendi. Avcılardan geriye kalanlar ülkenin güneydoğusunda kalan Sibuya'da bulundu.

Koruma alanının sahibi Nick Fox'un AFP'ye yaptığı açıklamada avcıların büyük bir sürünün bulunduğu alana girdiğini ifade ederek avcılardan geriye pek bir şey kalmadığını belirtti.

Fox, kalıntıların olduğu bölgeye ulaşabilmek için birkaç aslanı sakinleştirici özellikli ilaçlarla uyuşturmak zorunda kaldıklarını ifade ederek genellikle gergedan avcılarında bulunan susturuculu av tüfeği, uzun balta ve dikenli tel makası gibi eşyalar bulduklarını da belirtti.

Uzmanlar, Asya'da gergedan boynuzunda talebin artması son yıllarda kaçak gergedan avında büyük bir artış meydana geldiğini ifade ediyor. Öte yandan, Çin ve Vietnam gibi bazı Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel arzuyu ve gücü artırdığı dahi söyleniyor.

Güney Afrika'da son 10 yılda 7 binden fazla gergedanın kaçak avcılar tarafından avlanırken korum altında olan Doğu Cape'te bu yıl başından bu yana 6 gergedan öldürüld