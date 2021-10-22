Kaçak avlanma yüzünden evrim geçirdiler!

Araştırmacılar, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik'te dişi fillerin büyük bir çoğunluğunun, kaçak avlanma nedeniyle dişsiz doğduğunu belirtti. Bu akılalmaz mutasyonun sebebi ise fillerin yıllardır insanlar tarafından acımasızca avlanması...

CNN'deki habere göre, bilim insanları, Mozambik'teki Gorongosa Milli Parkı'ndaki dişi fillerin önemli bir kısmının dişsiz doğmasının, ülkedeki iç savaş sırası ve sonrasında fillerin dişleri için vahşice öldürülmesine evrimsel bir tepki olduğunu belirtti.

Gorongosa Milli Parkı'ndaki veriler ve parktaki eski video görüntülerinin analizi, dişsiz dişi fillerin oranının 1972-2000 döneminde üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Araştırmada 28 yıllık dönemde dişsiz dişilerin hayatta kalma olasılığının, dişleri olanlara göre beş kat daha fazla olduğu belirtilerek, Gorongosa'da 1970'lerde dişi fillerin yüzde 18,5'inin dişsiz doğduğu, bu rakamın otuz yıl sonra yüzde 51'lere çıktığı kaydedildi.

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22/10/2021 19:50