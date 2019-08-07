Kaçak duruma düşen baba sınır dışı ediliyor! Ailesi: ''O giderse yuvamız dağılır"

30 yıldır KKTC’de yaşan İdris Kurt isimli şahıs kaçak duruma düştüğü gerekçesi ile Cuma günü sınır dışı ediliyor.

İddiaya göre kayıp kimlik ve pasaport için polise şikâyette bulunan İdris Kurt kaçak duruma düştüğü gerekçesi ile tutuklandı.

30 yıldır hiçbir sabıkası olmadan sadece ailesine bakmak için çalışıp alın teri ile para kazanan İdris Kurt 3 aydır cezaevinde bulunuyor. İdris Kurt mahkeme kararı ile Cuma günü sınır dışı edilecek.

Haber Kıbrıs haber merkezine ulaşan ve yardım isteyen gözü yaşlı aile babalarının sınır dışı edilmemesi için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a çağrı yaptı.

30 yıldır KKTC’de olduklarını ancak vatandaşlık alamadıklarını belirten Burcu Hamdi, 5 kişilik aileye babalarının baktığını ve sınır dışı edilmesi halinde yaşayamayacaklarını ifade etti

Tansiyon hastası olduğunu söyleyen ve maddi durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayan İdris Kurt’un kızı Burcu Hamdi “babam olmadan yaşayamayız, çocuklarım açlıktan ölür, o giderse bize kimse bakmaz, yalvarırım bu kararı durdursunlar” dedi.

Burcu Hamdi babasının pasaport ve kimlik kartının ustası tarafından çalışma izni çıkartılacak gerekçesi ile alındığını ancak daha sonra bunların kaybedildiğini iddia etti.