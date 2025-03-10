Kaçak Et Getiren Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

Ülkeye kaçak et getirdiği tespit edilerek tutuklanan Mohamed Suhil Katıe bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Gümrüksüz Mal Tassarrufu suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 07 Mart 2025 tarihinde saat 18.10’da Metehan Kara Giriş kapısında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, GKRY'den gelip KKTC'ne giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil KATIE'in üzerinde ve kullanmakta olduğu aracında gerçekleştirdikleri aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında mavi renk naylon poşet içerisinde 2 kg ağırlığında kıyma, 2 adet mavi renk poşet içerisinde toplam 7 kg ağırlığında kırmızı et ve yine mavi renk poşet içerisinde 1 kg ağırlığında kuyruk yağını KKTC'ne gümrüksüz olarak getirdiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını etlerin emare alındığını belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 31 Ocak 2025 tarihinde de benzer suç işlediğini, GKYR vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)