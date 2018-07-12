Kaçak et… Suç ortakları… Haydi cesaret

Kaçak et, bu ülke için ciddi bir sorun.

Ama çark kurulmuş…

Ülkede et açığı ortaya çıkmasın…

Vatandaş varsın pahalı et yesin…

Ama statüko devam etsin.

Böyle de bir anlayış var.

Kıbrıs sorunu çözüm sürecinden uzak kaladursun…

Kıbrıslı Türk ve Rumlar, “kaçak et” konusunda gerekli federasyonu kurmuş…

Kaçak et üssü Larnaka…

Şaka yapmıyorum…

Buradaki rantçılar, simsarlar, piyasa ile anlaşmalar yapıyorlar…

Et ihtiyacını belirliyorlar…

Güneyle temasa geçiyorlar…

Güneydeki ortağın nasıl olsa ithalat izni var…

O da talebi, Arjantin, Yeni Zelanda, Avusturya gibi ülkelere aktarıyor…

Ve tonlarca et…

Üstelik binlerce ton et, Adaya geliyor.

Ama Larnaka’ya…

Larnaka’da kuzeye geçecek et için soğuk hava deposu bile kurulmuş…

Talep gittikçe, kaçak da kuzeye geçmeye devam ediyor.

300 kilo polise, 6 ton alıcıya

Kuzeyde et pahalı…

Kuzeyde et talebe cevap vermiyor.

Bunu fırsata çevirmek için siyaset de destek veriyor.

Nasıl mı?

Et ithaline izin vermeyerek…

Bu konuda bir dönem polis kuş uçurtmadı…

Mağusa’da sırf bunun için kurulan…

Beyarmudu, Güvercinlik, Maraş hatta Dilekkaya- Haspolat hattında kaçağa göz açtırmayan ekipler dağıtıldı.

Ama bilerek, ama bilmeyerek…

Rantçılar da küçük miktarları “ihbar” ederek yakalattı.

Büyük miktarlar ise ton ton sınırlarımızdan içeriye girdi.,

Ne zaman “300 kilo et yakalandığını” duysam, ilk cümlem, “hah, altı ton et şimdi piyasada” oldu…

Kasaplar sistemin dışında…

Bu sistemin mağduru kasaplar…

Rantçılar, bir taraftan hayvancının elindeki kuzuyu- danayı yüksek fiyat vererek topluyor…

Bunu yaparak, kuzeydeki et fiyatlarının da artmasını sağlıyor…

Diğer taraftan da kasaba düşen etin de yüksek fiyatla tüketiciye ulaşmasına neden oluyor.

Çark da böyle dönüp gidiyor.

Bir de çığlıkçılar…

Bir de “çığlıkçılar” var…

Onların sloganı ise şu:

“Et ithalatı ülke hayvancısını bitirir…”

Kim böyle bağırıyorsa, anlayın ki rantçılarla, kaçakçılarla ortak.

İster hayvancı olsun, ister birlik yöneticisi başkanı…

Her kimse…

Zira ülke hayvancısının gelen kaçak etle ilgisi yok…

Gelen kaçak etin gittiği yerler belli.

Oralar, hayvancıların ulaşamayacağı alanlar.

Kaçak et kasaba düşmüyor

Bir düşünün…

Neden kasaplar, ithalatın serbest bırakılmasını istiyor?

Çünkü kasaplar sistemin dışında…

“Kaçak et getirip, ucuza mal edip çok kar edeyim” diyen 2- 3 kasap da hemen yakalandı…

Kasaplar kaçak et getirirken yakalanırken, babalar malı götürüyor.

Sistem bu…

Kaçak sistemin, 3- 5 kodamanı zengin ediyor…

Kodamanların besledikleri buna maşa tutuyor…

İthal etin önüne geçiliyor…

Rantçılar büyük para kazanırken, iç piyasa ile de oynamalar sayesinde biz eti pahalıya tüketiyoruz.

Özeti budur.

Ama bu halk kürek mahkumudur…

“Eşek gibi” ödemeye mahkum olduğu için…

Bir çoğu güneye de geçemediği için…

Bu düzen böyle sürüp gidiyor…

Maalesef…