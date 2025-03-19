Kaçak et zanlıları teminata bağlandı

Demirhan'da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Yavuz Yurt yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nurettin Özgenler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı Yavuz Yurt'un "Gümrüksüz Mal

Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 09.03.2025 tarihinde saat 04:50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kg et tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, etlerin üzerinde ülkemizde kullanılan mezbaha, veteriner sağlık işareti olmadığı, yasal olmayan yollardan KKTC'ye getirildiğini tespit ederek, zanlıyı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri Akıncılar bölgesinde Dimitris adında bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının2 mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek süre alındığını, yapılan araştırma sonucu zanlının 18 Haziran 2020 tarihinde 95 kilo kacak etle yakalandığını ve idari para cezası aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, toplam değeri 426 bin TL olan etlerin belediye tarafından gömülerek, imha edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)