Kaçak et zanlıları tutuksuz yargılanacak

Gayretköy’de bulunan ara bölgede ele geçirilen ithali yasak etlerle ilgili tutuklanan Ahmet Fellahoğlu, Arif Menteşoğlu ve Tolga Yalyalı bugün askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa Askeri Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki ithali yasak et ele ithali suçundan soruşturmanın Güzelyurt’ta sürdüğü belirtildi. Duruşmada olguları aktaran Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru 28 Ağustos 2023 tarihinde Gayretköy’de bulunan ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından NN 733 plakalı park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada henüz tespit edilemeyen miktarda ithali yasak et ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını, yapılan araştırma sonucu aracın KKTC’den çıkışının olmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu Arif Menteşoğlu’nun bir buçuk ay önce O.S. isimli şahıstan aracı aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Arif Menteşoğlu’nun 29 Ağustos tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelediklerini kaydeden polis, suç işlendikten sonra Arif Menteşoğlu ile Ahmet Fellahoğlu’nun LC 820 plakalı araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya seyrettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, bu tespit üzerine Ahmet Fellahoğlu’nun da tutuklandığını söyledi. Polis memuru akabinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Tolya Yalyalı’nın da tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlılar hakkındaki askeri kaçak bölgeyi ihlal suçuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların bu suçtan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

(Kamalı Haber)