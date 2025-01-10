Kaçak fişek kullanımı konusunda önemli uyarı

Patlayıcı Maddeler Müfettişliği ince av mevsimi öncesi kaçak fişek kullanımı konusunda uyardı

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10/01/2025
türk ajans haber

Kaçak fişek kullanımı konusunda önemli uyarı

Patlayıcı Maddeler Müfettişliği, pazar günü başlayacak İnce Av mevsimi öncesinde kaçak fişek kullanımı konusunda uyardı.

Müfettişlik, KKTC’de avcıların her türlü kullanıma olanak sağlayacak yerli veya ithal marka fişekler bulunduğunu bildirerek, Güney Kıbrıs’tan kaçak fişek geçirilmemesi uyarısında bulundu.

Güney Kıbrıs menşeli fişeklerin kullanılmamasının yasal ve güvenlik açısından önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, kara sınır geçişlerinde PGM ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yasak fişek girişlerinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerin sıkılaştırıldığına dikkat çekildi.

 Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü, “Avın bir spor olarak kabul edilmesi, ithali ve kullanımı yasak olan fişeklerin kullanılmaması, avlanan insanların can güvenliğinin sağlanması ön plânda tutulması gereken konulardır. Yasal bir sorunla karşılaşılmaması için Müfettişliğimiz tarafından belirtilen hususlara uyulması gereklilik oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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TAGS: fişek, uyarı, av
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