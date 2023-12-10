'Kaçak' genç yıldız yakalandı

Çinli gökbilimciler doğduğu yerden ayrılarak uzayda yol almaya başlamış "kaçak" bir yıldız keşfetti. Üstelik bu gök cismi henüz oluşum aşamasındaki genç bir yıldız.

Yıldızların içine doğdukları moleküler bulutlardan zaman içinde ayrılarak kendilerine yeni yörüngeler oluşturdukları biliniyor.

Bazı durumlarda birden fazla yıldızdan oluşan genç yıldız sistemlerindeki kütleçekimsel etkileşimler bu yıldızların uzaya savrulmasına neden oluyor.

Bazı durumlardaysa moleküler bulutların veya kümelerin dinamik etkileşimlerinden kinetik enerji kazanan yıldızlar galaksiye dağılabiliyor.

Ancak henüz oluşum aşamasındaki genç yıldızlar, aynı zamanda onları "besleyen" moleküler bulutlara adeta gömülü durumda oluyor.

Öte yandan Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri (NAOC), Şanghay Gözlemevi ve Guangzhou Üniversitesi'nden araştırmacılardan oluşan bir ekip, ilk kez bir önyıldızın doğduğu yerden ayrıldığını keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırma makalesinde detaylandırılan bulgular, kaçak yıldızların gençlik zamanlarına ilişkin yeni gözlemsel kanıtlar sundu.

Araştırma ekibi Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Anten Dizisini (ALMA) kullanarak G352.63-1.07 adlı yıldız oluşum bölgesini gözlemledi.

Tespit ettikleri önyıldızın Samanyolu Galaksisi'nin yıldız oluşturan bölgelerindeki en genç ve en enerjik olaylardan biri olduğu saptandı.

Araştırmanın ortak yazarı Prof. LI Di, "Yıldızlar evrenimizdeki dev nükleer füzyon reaktörleridir. Bu kez keşfedilen kaçak yıldız hâlâ emekleme aşamasında" diye konuştu:

Bu çalışmada yakınlardaki aktif bir yıldız oluşum bölgesinde yıldızın kaçış hareketinin ilk anının anlık görüntüsünü yakaladık.

Bilim insanı, "Bulgular yıldızların kökenlerine dair tabloyu zenginleştiriyor" diye de ekledi.

Bundan sonraki adımda araştırmacılar, G352.63-1.07'deki çoklu yıldız etkileşimlerini daha derinlemesine analiz edecek.

Independent Türkçe