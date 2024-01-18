KKTC'ye yasa dışı yolla giriş yapan zanlı mahkemede!

Girne'de, Mustafa Çağatay Caddesine bulunan bir apartmanda Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan aramada ülkeden ihraç edilen Yakup Hediye’nin KKTC’de olduğu, ülkeye yasa dışı bir şekilde girdiği tesit edildi.Zanlı mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Aşan mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde, 15.00-15.20 saatleri arasında Girne'de, Mustafa Çağatay Caddesine bulunan bir apartmanda Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan arama neticesinde 16 Ocak 2017 tarihinde KKTC'den ihraç edilen zanlının tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 29 Kasım 2023 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 11 ve 12 Ocak 2024 tarihlerinde iki kez Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde toplam 6 gün tutukluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde Muhaceret Şubesi'nden soruşturma yapılarak zanlıya ait giriş-çıkış dökümleri ve izin dökümlerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 6 günlük sürede kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının ifadesinin araştırıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkeye kaçak giriş yapan zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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