Kaçak göçmen operasyonunda 58 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta polisin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda 58 kişi tutuklandı.

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17/02/2025

Kaçak göçmen operasyonunda 58 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta polisin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda 58 kişi tutuklandı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin dün Limasol’da kaçak mülteci operasyonu gerçekleştirdiğini ve 58 kişiyi tutukladığını yazdı.

Haberde, 58 kişiden 20’sinin sınır dışı edildiği, diğer 38 kişi için ise sınır dışı etme prosedürlerinin başlatıldığı belirtilirken, kişilerin hüviyetlerine ilişkin bir bilgi ise yer almadı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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