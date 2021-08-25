Kaçak kazı yapan 2 kişi tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Kırıkkale Taşocakları mevkiinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan zanlılar Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş, olguları aktardı. Polis, zanlılar Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci’nin 24.08.2021 tarihinde Kırıkkale Taşocakları mevkiinde iki kazma, kürek, çekiç, testere ve el arabasıyla izinsiz kazı yapıp, eski eser ararken suçüstü tespit edildiklerini anlattı. Polis, zanlıların ikametgâhlarında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi birşey tespit edilmediğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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25/08/2021 14:35