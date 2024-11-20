Kaçak kumar oynatan şahıslar tutuklandı

Girne’de, dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iki ayrı adreste yapılan operasyonda, yetkili makamdan izinsiz internet üzerinden kumar oynattığı saptanan 6 kişi tutuklandı.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, internet üzerinden üç ayrı kumar sitesi aracılığıyla bahis/kumar oynatmaktan İT.B (E-26), H.A (E-48), A.D (E-22) ve M.G.; bu sitelere canlı destek veren K.C. (E-46) ve bu sitelerin sorumlusu olduğu tespit edilen C.B'nin (E-51) tutuklandığını belirtti.