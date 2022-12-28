Kaçak muzları pazarda satmaya çalıştı

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28/12/2022

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Kaçak muzları pazarda satmaya çalıştı

Girne Terminal Bölgesinde bugün kurulan açık pazarda meyve satışı yapan T.Y. (E-36) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden  getirdiği gümrüksüz muzları satmaya çalışırken yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne’de Terminal Bölgesinde kurulan açık pazarda meyve satışı yapan T.Y. (E-36)'nin tezgahında bulunan muzları gümrüksüz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilmiştir. Yürütülen ileri soruşturmada T.Y'nin söz konusu muzları GKRY Bölgesinden satın alarak 27.12.2022 tarihinde kanunsuz yollardan KKTC'ye geçirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 kg ağırlığında muz polis tarafından emare olarak zapt edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

28/12/2022 22:04
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TAGS: Kaçak muzları pazarda satmaya çalıştı
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