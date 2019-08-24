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Kaçak oldukları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişi tutuklandı.

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24/08/2019

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Kaçak oldukları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,  23-24 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1,  Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Açıklamada, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu ise dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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TAGS: kaçak, haber, kıbrıs, Suçla operasyonel
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