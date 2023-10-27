Kaçak Traktör Lastikleri Taşıyan Şahıs 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Güney Kıbrıs’tan alınan ancak gümrüğe beyan edilmeyen 4 traktör lastiğini işyerine taşırken tutuklanan Recep Gürdağ bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Ekim 2023 tarihinde Akıncılar'da Recep Gürdağ’ın kullanımında bulunan HJ 254 plakalı Isuzu Kamyonet ile Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış Ascenso marka 2 adet traktör ön lastiği ile 2 adet arka lastiklerini tasarrufuna alarak Aslanköy'de bulunan Recep Gürdağ Lastikçi isimli işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, lastiklerin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında lastikleri Akıncılar'da köyün girişinde tanımadığı bir şahıstan aldığını, lastikleri başka bir şahsa vereceğini söylediğini ancak isim telaffuz etmediğini kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)