Kaçak Yapı Kaldırıldı

Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen bir yapıyı kaldırdı

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23/01/2020
HK

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Kaçak Yapı Kaldırıldı

Gönyeli Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapıyı, vatandaşla iş birliği içerisinde kaldırıldı.
Gönyeli Belediyesi  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye’nin kararlı denetimlerle Gönyeli sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediği vurgulandı ve denetimlerin devam edeceğine işaret edildi.

23/01/2020 15:58
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TAGS: Gönyeli Belediyesi, haber, kıbrıs
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