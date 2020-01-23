Kaçak Yapı Kaldırıldı

Gönyeli Belediyesi, zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapıyı, vatandaşla iş birliği içerisinde kaldırıldı.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye’nin kararlı denetimlerle Gönyeli sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediği vurgulandı ve denetimlerin devam edeceğine işaret edildi.

23/01/2020 15:58