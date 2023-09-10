Kaçak yaşayan 14 kişi mahkemeye çıkartıldı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu 14 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Sıla Topbaş olguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde, Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde 14 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan,

Khondakar Baitul Anam'nin (E-32-İşsiz-Bangladeş) 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren 2 bin 155 gün, Abdur Rehman'ın (E-33-İşsiz-Pakistan) 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren 151 gün,

MD Helal Uddın'nin (E-47-İssiz-Bangladeş) 162 gün,

Abdur Rahim'in (E-35-İşsiz- Bangladeş) 154 gün

Shala Uddın'in (E-40-İşsiz-Bangladeş) 162 gün,

Osakioyamen Bazuaye'nin (E-38-işsiz-Nijerya) 1225 gün,

Masango Lemuel Ndobo'nun (E-33-işsiz- Kamerun) 1374 gün,

Klisdom Nwachukwu'nun (E-20-işsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.



Polis, Chukwudi samson Igwe'nin (E-23-İşsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343gün, Daniel Chukwudi Nkwo'nun (E-22-İşsiz-Nijerya) 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren 885 gün,

Innocent Chinweoke Chibuike'nin (E-37-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1073 gün, Kenechukwu Christian Okeke'nin (E-32- İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün

Eghosa Edwin Ogbeborn'in (E-39-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün ve

Monday Onu'nun (E-31-işsiz- Nijerya) ise 8 Ocak 2022 tarihinden itibaren 609 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.