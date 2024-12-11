Kaçak Yaşayan İki Kişi Mahkemeye Çıkarıldı

(Kamalı Haber) Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Kongo uyruklu Audry Chogoma ile Nijeryalı Chudary Samuel dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis,10.12.2024 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde, Lefkoşa Şehit Ahmet Russo Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Lefkoşa'da sakin Kongo uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 11 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiğini, 29 Kasım 2023 tarihinden beri 377 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Chudary Samuel’in ise Demirhan Polis Karakolu’nda yaralama ve vahim zarar soruşturması kapsamında tanık olarak bulunduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede bin 343 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlıların bu süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ,2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





