Kaçak Yaşayan İki Kişi Mahkemeye Çıkarıldı

KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Mayos Usawurus ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Halid Abbas yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz ile Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, Suriye uyruklu 24 yaşındaki Halid Abbas’ın narkotik ekipleri tarafından 12 şubat 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde bir adreste yaptığı arama esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 366 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, KKTC'de izinsiz etmek suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Mayos Usawurus’un 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da bir polis ekibi tarafından Hasan Tahsin caddesi üzerinde tespit edildiğini, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden beri 440 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için sivil muhaceret dairesine yazı yazıldığını belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)