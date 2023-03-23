Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek istediler, yakalandılar

Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen 3 kişi ve onları 50 euro karşılığı Güneye geçirmeye çalışan 1 kişi tutuklandı.

(Kamalı Haber)

Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak suçlaması ile tutuklanan zanlılar Nkwelmesue Nzuonk Welle Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanarı ve Egwugwo Victor Peter mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, 22.03.2023 tarihinde saat 22:15’de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda KKTC’de sakin Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin (E-35) kullanımda bulunan HN 109 plakalı BMW marka salon aracı ile GKRY’ye kaçak yollardan götürmek için 50 euro para karşılığı anlaştıkları KKTC’de ikamet eden Pemba Mumbeta (K-28), Princess Patrah Johnanarı (K-28 ) ve Egwugwo Victor Peter’i (E-29) kaçak yollardan GKRY’ye geçmelerini sağlamak amacıyla sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler mevcut olup Kent güvenlik mobese kamare kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan bu aşamada tahkikatin salimen yürütülebilmesi için aleyhinde 1 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/03/2023 14:10