Kaçak zanlı suçüstü yakalandı!

KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Sudanlı Hassan Eltaher tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Ocak 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Gönyeli Karakolu’na bir soruşturma için çağrılan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ocak 2023 tarihinden beri 374 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis memuru, Sudan uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)