Kaçak zanlılar cezavine gönderildi

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıka Lawrange Kalu ile Preciso Agulor dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Can Aka olguları aktardı. Polis, 11 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gönyeli’de Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye gezen cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından fark edilen zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde her ikisinin de 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 408 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, haklarında soruşturma yapıldığını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ifade temin edildiğini, KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmadıklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar kendi biletlerini kendilerinin alabileceğini, ülkeleri olan Nijerya’ya gitmek istediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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