Kaçak zanlıya 3 gün tutukluluk!

Ülkede kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Ubong Ernest Akpan tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı. Polis, 13Ocak 2024 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Russo Caddesinde devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlı Ubong Ernest Akpan’ın yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam bin 171 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıyla ilgili muhaceret şubesinden araştırma yapılacağını belirtti. Polis, ayrıca zanlının KKTC'de izinsiz ikamet ettiği sürede nerede ve ne şekilde kaldığını ve herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını da açıkladı. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)