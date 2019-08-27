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Kaçaklar 8 gün daha tutuklu kalacak!

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27/08/2019

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Kaçaklar 8 gün daha tutuklu kalacak!

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Pakistan uyruklu Riasat Ali ve Bangaldeş uyruklu MD Anvar Hossain  polis tarafından tutuklanmıştı. Her 2 zanlı çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından haklarında 3’er gün tutukluluk emri verilmişti Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Ayhan Arabi zanlı 1 Riasat Ali’ nin 30.3.19 tarihinden beri, zanlı 2 MD Anvar Hossain’ın ise 8.8.17 tarihinden beri KKTC’de hiçbir statü altında olmadan izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı. İhraç işlemlerinin başlatıldığına vurgu yapan tahkikat memuru Arabi zanlılara 8 er gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti. Şehadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

 

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TAGS: Kaçaklar 8 gün daha tutuklu kalacak!, haber, kıbrıs
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