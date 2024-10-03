Kaçaklar cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nijeryalı Samuel Yajah, Kongolu Guelord Amiyou Kapalay ve Luwunu Deborah Manundele ile Bangladeş uyruklu Nayan Mahmud Ontar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları Ahmet Sinanoğlu ve Süleyman Manaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.10.2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği'ne giriş çıkış dökümü temin etmek için gelen Lefkoşa'da sakin Nayan Mahmud Ontar’ın yapılan muhaceret kontrolünde 15.08.2024 tarihinden itibaren 48 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 02.10.2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da Şht. Hüseyin Sokak üzerinde yapılan muhaceret kontrollerde Guelord Amiyou Kapalay’ın 673 gün, Luwunu Deborah Manundele’nin ise 1403 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, 01.10.2024 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı durdurularak Gönyeli'de sakin Samuel Yajah’ın yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili gerekli muhaceret araştırmasının tamamlandığını söyleyerek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz alan Luwunu Deborah Manundele, para durumundan dolayı okula devam edemediğini, 4 yıldır kaçak olduğunun farkında olduğunu, bir yerde çalıştığını, işverenin yasal statüye kavuşturacağını söylediğini ancak yapmadığını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.









