Kaçaklar cezaevine gönderildi!

Kamalı Haber

Yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak tutuklanarak, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz zanlılar hakkındaki olguları aktardı. Yıldız, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen ve memleketlerine gönderilmeyi talep eden Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak’ın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Türkiye Mersin’den küçük bir tekne ile 15 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden KKTC’ye giriş yaptıklarını, daha sonra hepsinin bir yere dağıldığını, kayboldukları için polise geldiklerini söylediklerini anlattı. Polis, zanlıların ifadelerinde 4 bin Euro karşılığında bazı şahısların kendilerini KKTC’ye getirdikten sonra beyaz van bir araçla bilmedikleri bir yerde bıraktıklarını anlattıklarını açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan incelemede zanlıların Turunçlu kavşağından otostop çekerek, Lefkoşa’ya geldiklerini belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ,zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.