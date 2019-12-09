Kaçaklara yardım etti 4 gün tutuklu bekleyecek

5.12.19 tarihinde üçü Gine uyruklu biri Kamerun uyruklu 4 kişi ’yi Güney Kıbrıs’a kaçırmak için gizli ittifak yapan zanlı 1Halil Barutoğlu,(KKTC vatandaşı), zanlı 2 Mustafa Şenpınar (TC-KKTC vatandaşı) ve Zanlı 7 Muhammet İlyas ( Pakistan vatandaşı ) toplam 7 kişi polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandılar.

Zanlılar, ağır bir suç işlemeye teşebbüs ve ağır bir suç işlemek için gizli ittifak suçlamasıyla 6.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ek tutukluluk emri alındı. Zanlı 7 Muhammed İlyas hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilirken diğer 6 kişiye de 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı 7 Muhammet İlyas bugün 9.12.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ramadan Deniz, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Deniz şahadetinde, 1,3,4,5 ve 6’ nın 4.12.19 tarihinde Beyarmudu köyünde askeri yasak bölge olan üstler bölgesinde sınır tellerine yakın bir yerde şüpheli olarak tespit edilmeleri nedeniyle tutuklandıklarını ve sorgulanmak üzere polise celp edildiklerini söyledi.

Zanlı1’ in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde zanlı 2 nin teşvikiyle 200 dolar karşılığında yönetimindeki FY 237 plakalı aracıyla yabancı uyruklu 4 zanlıyı Beyarmudu köyüne getirdiğini ve İngiliz üstler bölgesinden yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmeye yardımcı olmaya çalıştığını itiraf ettiğini belirten Deniz, zanlı 2’ in de 5.12.19 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 1 günlük tutukluluk emri alındığını aktardı.

Tutuklu bulunan Kamerun uyruklu zanlı 4’ ün gönüllü bir ifade verdiğine değinen Deniz, amaçlarının Güneye geçme olduğunu ve karşılığında 200 dolar ödeme yaptığını belirttiğini söyledi.

Zanlı 2’ nin de polise gönüllü bir ifade verdiğine değinen tahkikat memuru Deniz, zanlı 7 Muhammed İlyas’ın teşvikiyle zanlı 3,4,5 ve 6 nın zanlı 1 tarafından alınıp Rum kesimine gönderilmeleri için Beyarmudu köyüne gitmelerine yardımcı olduğu yönünde itirafta bulunduğunu belirtti.

Zanlı 7’ nin verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet üzerinden yaptığı yazışmalarla Güney Kıbrıs tarafına gitmek isteyen yabancı uyruklularla bağlantı kurarak yardımcı olduğunu itiraf ettiğine değinen Deniz, yabancı uyruklu 4 kişiden üçünün ayni okulda öğrenci olması nedeniyle okul idaresinden de araştırma yapılacağını belirtti.

Tahkikat memuru Ramadan Deniz tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

09/12/2019 18:51