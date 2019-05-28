HABER KIBRIS

Kaçamadılar, tutuklandılar!

Şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı

ads
28/05/2019
HK

ads
Kaçamadılar, tutuklandılar!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam arihinde, saat 22:15’ de Kaplıca’ da, Kaplıca köyünün yaklaşık 1 kilometre doğusundaki KKTC’ de onaylanmış liman olmayan bir yerden, KKTC’ de izinsiz olarak ikamet etmekte olan Bangladeş uyruklu toplam 11 kişi, bir sürat teknesi ile KKTC’ den çıkış yapmak istedikleri bir esnada tespit edilmişlerdir.

Bahse konu şahıslar ile söz konusu şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen çıkış Ö.Y. (E-50) tutuklanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, bangladeş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.