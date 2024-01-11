Kacır, Lefkoşa Bilim Merkezi’ni ziyaret etti

ads ads ads ads
11/01/2024

ads
Kacır, Lefkoşa Bilim Merkezi’ni ziyaret etti

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lefkoşa Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Bakan Kacır, lise öğrencilerinin talebi olan Tekno Fest Bilim Yarışmalarına katılabilmesine destek vereceğini kaydetti.

Kacır, TÜBİTAK yayınlarının düzenli olarak Bilim Merkezi’ne gönderilmesinin önünü açacağını da söyledi.

11/01/2024 19:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kacır, Lefkoşa Bilim Merkezi’ni ziyaret etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.