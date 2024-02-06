Kacır’dan Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesine ilişkin açıklama

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06/02/2024

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Kacır’dan Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesine ilişkin açıklama

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

Kacır, X sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."

06/02/2024 10:28
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TAGS: Kacır, Gezeravcı,
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