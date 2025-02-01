Kaçış yolu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlandı

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01/02/2025

Kaçış yolu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolunun Girne-Lefkoşa ana yoluna güvenli bir şekilde bağlandığını duyurarak, asfalt serme işlemine başladıklarını kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

“Kaçış yolunu Girne/Lefkoşa ana yoluna güvenli şekilde bağlayarak yolunda hayırlısıyla asfalt serme işlemine başladık. Kısa süre içerisinde yolun güvenlik bariyerlerini, tabelalarını, çizgilerini de düzenleyip trafiğe açacağız.”

YAYIN TARİHİ:
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