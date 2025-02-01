Kaçış yolu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlandı
YAYIN TARİHİ:
01/02/2025
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolunun Girne-Lefkoşa ana yoluna güvenli bir şekilde bağlandığını duyurarak, asfalt serme işlemine başladıklarını kaydetti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, şu ifadeleri kullandı:
“Kaçış yolunu Girne/Lefkoşa ana yoluna güvenli şekilde bağlayarak yolunda hayırlısıyla asfalt serme işlemine başladık. Kısa süre içerisinde yolun güvenlik bariyerlerini, tabelalarını, çizgilerini de düzenleyip trafiğe açacağız.”
YAYIN TARİHİ: