Kaçış yolunda sona doğru

Girne trafiğine önemli bir soluk getirecek olan Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı 1 ay içerisinde tamamlanıyor.

Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı olan ve ‘Kaçış Yolu’ olarak adlandırılan yolda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık Bin 50 metre olan ve Girne’nin trafik sorununa önemli bir soluk kazandırması planlanan ‘Kaçış Yolu’ alt yapısının, %90 oranda tamamlandığını açıklandı. Asfalt öncesi son olarak 100 metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile asfalt öncesi malzeme serimi işlemlerinin gerçekleşmeye başlayacağı kaydedilen açıklamada, işlemlerin ardından asfalt dökümünün gerçekleştirilerek, yolun halkın hizmetine açılacağını vurgulandı. Açıklamanın devamında, hava şartlarının herhangi bir olumsuzluk yaratmaması durumunda yolun yaklaşık 4 hafta sonunda, tüm güvenlik önlemlerinin de alınarak halkın hizmetine sunulacağı kaydedildi.

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11/04/2023 14:28