Kaçmaya çalışırken ev sahibine yakalandı

Gazimağusa'da bir ikametgaha giren İ. D. isimli şahsı ev saahibi yakaladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 15.10.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.D.(E-38), bir cürüm işlemek kastı ile Kocatepe Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısını açıp ikametgah içerisine girdikten sonra ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından alıkonmuş ve akabinde olay yerine gelen polis ekibi tarafından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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16/10/2022 09:52