Kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç’ın Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 15.08.2022 tarihinde zanlı Hasan Tapınç’ın azmettirmesiyle Lefkoşa da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Olcay 12 Apartmanı Kat 9 Daire 17 adresinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde Boris Ndip Takang’ın (E-25) yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve emarenin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu zanlıların ifadesinin teyidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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19/08/2022 13:58