Kaçmaz: Yenicami Ağdelen üç hedefe adım adım ilerliyor

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde Başkanı Ali Özmen Safa, kulübe 3 hedef koyduğunu ve yönde ilerlendiğini vurguladı.

Ali Özmen Safa’nın açıklaması şöyle:

Son bir iki hafta içinde Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde gerek yönetim, gerekse takım içinde kontratı biten oyuncular hakkında yapılan spekülasyonlar üzerine bu beyanatı vermeye gerek gördüm.

Öncelikle şunu belirtelim. Ağustos sonu Yönetim Kurulu Başkanı seçildiğimde yönetime girmek isteyen 16 kişi vardı. Bunlardan bir iki tanesi tanıdığım isimlerdi. Yeni seçilen yönetim, gerek futbol takımı açısından gerekse mali tablo bakımından karşısında tam bir enkaz buldu.

Yönetim teslim alındığında eski yönetimden tek bir evrak bile teslim edilmedi. Ağustos ayı sonunda göreve geldiğimizde ağustos maaşları daha ödenmemişti. 500 bin TL’ye yakın borç vardı. Kulübün hiçbir ihtiyacı giderilemiyordu.

Sezon başında takımın önde gelen futbolcuları satılmıştı. Takım çıktığı maçlarda ya berabere kalıyor ya da kaybediyordu. 14’üncü sıraya kadar gerilemiştik.

Kulübün başkanı olarak üç hedef koydum.

Birinci hedef takım içinde mevut oyuncularla organizasyon yapıp takımın maç kazanır hale gelmesiydi. Teknik kadronun değişmesi bunun bir parçasıydı. Bunda da bir netice elde etmeyi başardık. Takım şu anda yükseliştedir.

Kaleci Ercan Samancıoğlu ve kaptan Hüseyin Sadıklar’ın mayısta serbest kalmalarıyla ilgili spekülasyon yapılıyor.

Ercan’la Yenicami Kulübü prensip olarak 3 yıllığına anlaştı. Birkaç gün içinde bu anlaşmanın imzaları atılacak.

Kaptan Hüseyin’le de görüşmeler yapılmıştır. Kendisine sunduğumuz seçenekler üzerine düşünmek için zaman istemiştir. Kendisiyle devam etmek istediğimizi belirttik.

Bu iki isim dışında Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün maddi ihtiyaçlarından dolayı satması gereken hiçbir futbolcusu yoktur.

Hiçbir futbolcumuz için bana ulaşan bir teklif de yoktur.

Sezon arasında 3’üncü ülkeden yeni bir oyuncu alabilmek için girişimlerimiz vardır.

KKTC içinden bazı transferler için de düğmeye basıldı. Bunlardan ikisi ile prensip anlaşmasına vardık. İleride bunları da açıklayacağız.

Teknik kadromuz şu an ilk 20’ye girmeyenlerin listesini yapıyor. İlk 20’ye girmeyen genç oyuncularımızı mayısa kadar kiralarken, tecrübeli oyuncularımızı da hem kiralık hem de satılık olarak listeye koymayı düşünüyoruz.

İkinci yarıya mevcut teknik kadroyla daha iddialı bir takım oluşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Göreve geldiğimizde İkinci hedefimiz kulübün içindeki sistemi ve mali disiplini kurmaktı. Bizimle aynı fikirde olmayan yönetim kurulu üyeleri ayrılmak istediler. Onlara katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerinin Yenicami’yi destekleyeceklerine şüphem yoktur.

Üçüncü hedef Yenicami’de istikrarlı bir yapı oluşturmak. Sponsorların eline bakmadan kulübün ayakta kalacak gelire ulaşmasıdır. Şu anda Akademi’nin kullandığı Yusuf Kaptan sahasına ilave olarak ana takımın da bir antrenman sahasına sahip olması adına bir spor kompleksi için çalışmalarımız devam ediyor. Bunu Metehan’da arazide gerçekleştirmek için görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda seçim yasağı nedeniyle ara verilen görüşmeler, seçimden sonra neticelendirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

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13/12/2021 19:10