Kaddafi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ret

Muammer Kaddafi‘nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı, Libya Yüksek Seçim Komisyonu tarafından reddedildi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'ta ülkede ilk kez yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yapmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'de Muammer Kaddafi'nin indirilerek linç edildiği isyan sonrası Kasım 2011'de ülkenin güneyinde isyancılar tarafından yakalanmış, 6 yıllık mahkûmiyetinin ardından Haziran 2017'de serbest bırakılmıştı.

Kaddafi'nin 9 oğlundan ikincisi olan Seyfülislam, her ne kadar Libya yönetiminde resmi bir görevi olmasa da, yıllarca babasının arkasındaki en etkili figür ve babasının olası varisi olarak görülmüştü.

2011'den bu yana iç karışıklık ve çatışmalara sahne olan Libya, "Süheyrat Anlaşması" olarak da bilinen 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması kapsamında ülkede siyasi birliği sağlama amacıyla 24 Aralık 2021'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ KİMDİR?

1972'de doğan Seyfülislam Kaddafi, Libya'nın 2000 ila 2011 yılları arasında Batı ile yakınlaşmasında önemli rol oynadı.

Seyfülislam Kaddafi, ailesiyle aynı soyadını taşıyan vakfının başkanıydı ve Libya Yatırım Otoritesi'nde milyarlarca dolarlık servete sahipti. Ancak bu servete sahip olduğunu hep reddetti.

Kaddafi, elindeki maddi imkânları Batı ile ilişkiler kurulması için kullandı.

Babasının nükleer silah programından vazgeçmesi için yürütülen müzakerelerde yer aldı ve daha sonra, Libya'daki bir hastanedeki çocuklara HIV virüsü bulaştırmakla suçlanan 6 Bulgar doktorun serbest bırakılması görüşmelerinde arabuluculuk yaptı.

1988'deki Lockerbie bombalı saldırısı, 1986'daki Berlin gece kulübü saldırısı ve 1989'daki UTA 772 uçağının düşürülmesi olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat verilmesiyle ilgili müzakerelere katıldı.

Londra'da bir evi olan Seyfülislam Kaddafi'nin hem İngiliz siyasetçiler hem de Kraliyet ailesiyle bağlantısı vardı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlediği suçlamasıyla aranıyor.

Bu habere tepkiniz:



15/11/2021 19:06