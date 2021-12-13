Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını

Türkiye'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı.

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13/12/2021

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Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını

Türkiye'de Denizli’de bir iş hanında faaliyet gösteren Kader Mahkumları Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekeşen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumarbazların yerini tespit etti.

5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri hiç beklemedikleri anda operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipleri karşısında gören kumarbazlar şaşkına dönerken, kimlikleri ekiplerce alınarak arama yapıldı. Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

 

13/12/2021 12:33
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TAGS: Kader Mahkumları Derneği, kumar baskını
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