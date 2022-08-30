Kadıköy metro raylarına uzanıp keyif yapan adam şaşkınlık yarattı!

Akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana gelen olayda, bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

GÜVENLİK İKNA EDERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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30/08/2022 10:35