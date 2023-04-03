Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Türkiye'de Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu.

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03/04/2023

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Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Türkiye'de Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. 

Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu.

KAPTAN SON ANDA KAZAYI ÖNLEDİ

Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.

Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti

03/04/2023 09:31
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TAGS: Kadıköy, haber, kıbrıs
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