Kadıköy'de 3 penaltı, 9 gol! Fenerbahçe 5 golle kazandı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Üç penaltı golünün atıldığı karşılaşmada gülen taraf 5-4 ile Fenerbahçe oldu ve 9 gollü bir karşılaşma geride kaldı.

Süper Lig'in 9. haftası, mithiş bir mücadeleye sahne oldu.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 5-4 biterken, karşılaşmada 3 penaltı golü atıldı. Toplamda 9 gol atılan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu ve 3 puana ulaşan taraf Fenerbahçe oldu.

Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AEK Larnaca maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde yine İsmail Yüksek'i oynatan tecrübeli teknik adam, orta alanda ise Emre Mor, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı. Jesus, gol yollarındaki tercihlerini ise Enner Valencia ile Joao Pedro'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise karşılaşmaya yedek başladı.

Fenerbahçe 9. dakikada Miguel Crespo ile 1-0 öne geçti. Ardından 16. dakikada Fabio Borini ve 24. dakikada Jean Kouassi, Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçirmeyi başardı. Enner Valencia'nin 28. dakikadaki golü ile skor 2-2'ye geldi.

İlk yarı 2-2 bitti.

Enner Valencia, 62. dakikada penaltıdan Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirirken 66. dakikada yine penaltıdan bu kez Fabio Borini durumu 3-3 yaptı. Fenerbahçe 73'te bir kez daha penaltı kazandı ve Valencia, kendisinin 3, takımının 4. golünü attı. Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'den kiraladığı Burak Kapacak, 83. dakikada durumu 4-4 yapan golü atmayı başardı.

Son anlarda yüklenmeye devam eden Fenerbahçe'de Batshuayi, 90+5'te durumu 5-4 yaptı ve Fenerbahçe'yi 3 puana ulaştırdı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 17 yaptı. Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

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09/10/2022 22:32