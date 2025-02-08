Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu hayatını kaybetti

İstanbul’da ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu, iki hafta önce arkadaşlarıyla gittiği alışverişte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi..

15 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alışverişe gitti, tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastenede 2 haftadır yaşam mücalesi veren Mattia Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olay İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak'ta yaşanmıştı. İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi ve kıyafetleri almak için iki arkadaşıyla bit pazarına gitti.

Burada kendisine laf atan iki çocukla arasında tartışma çıktı, tartışma saldırıya dönüştü. Önce bir çocuk tarafından bıçaklandı. Ardından da yere düştüğünde diğer çocuk tarafından tekmelendi.



Saldırı güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Minguzzi, saldırıda akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 2 haftadır yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 2 saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İki zanlı da çıkırıldığı mahkeme tarafından tutuklarak cezaevine gönderildi.