Kadıköy'de dev derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

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02/04/2023

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Kadıköy'de dev derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ta Welinton kırmızı kart gördü, Fenerbahçe Valencia ile bir penlatı vuruşundan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

WELINTON'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 50. dakikasında hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonda sarı kart gören Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Penaltı için topun başına geçen Valencia direğe takıldı.

Beşiktaş 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı.

62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getirdi.

Nathan Redmond 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İrfan Can Kahveci'nin 90+5'teki golü skoru belirledi.

02/04/2023 22:39
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TAGS: Kadıköy’de dev derbi: 10 kişilik Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş
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