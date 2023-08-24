Kadıköy'de Fenerbahçe şovu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'yi konuk etti.

Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta Twente'yi 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.

Fenerbahçe'nin golleri 32. dakikada Oosterwolde, 60. dakikada Szymanski, 62 ve 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve uzatma bölümde Tadic'ten (Penaltı) geldi.

Twente'nin tek golünü ise 20. dakikada Manfred Ugalde kaydetti.

Hollanda ekibinde maçın 43. dakikasında Youri Regeer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazandı.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 20 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.