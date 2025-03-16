Kadıköy'de gol yok: Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında darbe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte rakibi Galatasaray'dan 1 maçı eksik halde 9 puan geriye düştü. Üçüncülük için yarışan Samsunspor, 51 puana yükselerek rakiplerinin puan kaybı haftasını boş geçmedi.

75. dakikada Samsunspor'da Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray, milli ara dönüşünde Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Bodrumspor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.

36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Talisca sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

74. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

75. dakikada Reeder Samsunspor 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunun ardından Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

90+7. dakikada sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

Livakovic 15 resmi maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Saint-Maximin ve Cenk Tosun kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İsmail Yüksek ve Levent Mercan yetişti

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi.

Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.

Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.

Çanakkale Zaferi unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.

Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.